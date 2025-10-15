A Coruña disfruta del buen tiempo, con máximas de 25 grados hoy miércoles: lloverá el sábado

A Coruña disfruta este mes de octubre de un tiempo soleado y con temperaturas altas para esta época del año. El termómetro no bajará en lo que queda de semana de los 22 grados de máxima y solo se esperan ligeras precipitaciones el sábado por la noche, día en el que se alcanzarán los 26 grados.

Meteogalicia señala que el cielo estará poco nublado o despejado durante las próximas jornadas, aunque de forma ocasional habrá nubes y claros. La lluvia no hará acto de presencia hasta el sábado por la noche, y a medio plazo se espera que se mantengan durante la próxima semana.

Las temperaturas serán estos días normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año. Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero y las máximas oscilarán: hoy miércoles habrá entre 15 y 25 grados, frente a los entre 15 y 23 de mañana y los 14 y 22 del viernes. El sábado, el termómetro marcará 13 grados de mínima y 26 de máxima.