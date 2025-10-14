Los bomberos de A Coruña sofocan un incendio en un contenedor de papel en Matogrande

Los bomberos de A Coruña extinguieron ayer por la noche un incendio en un contenedor de Matogrande. Ubicado en la calle Juan Díaz Porlier, el contenedor de papel comenzó a arder sobre las 22:19 horas de este lunes

Este incendio en un contenedor se suma a los ocurridos la semana pasada. El miércoles de madrugada ardieron dos en Cuatro Caminos y Monelos, causando además destrozos en un negocio y la fachada de un edificio ubicados cerca del fuego. Dos días después, ardía otro en el Agra do Orzán.

La actuación de la pasada noche en Matogrande no fue la única en la que intervinieron los bomberos, que se desplazaron a las 03:42 horas a la calle Orquídeas ante el aviso de los vecinos de olor a humo en un edificio. Los efectivos comprobaron que era una olla al fuego.