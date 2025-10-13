Vecinos de Vioño en A Coruña denuncian robos en furgonetas: "Van a por autónomos"

En las últimas semanas, el barrio de Vioño, en A Coruña, ha sufrido una oleada de robos en furgonetas estacionadas en diferentes puntos, como el parque, el centro de salud y la escuela infantil Os Parrulos. Así lo denuncia la Asociación Vecinal Independiente Mallos-Vioño.

El secretario de la entidad vecinal, José Roble, confirma que este lunes se produjo un nuevo robo a una furgoneta cerca del Eroski del parque de Vioño. Según explica, los hurtos afectan principalmente a vehículos de autónomos, en algunos casos sin rotular. "Rompen las ventanillas para robar el material de electricistas, albañiles y fontaneros y venderlo", señala.

Desde la asociación vecinal alertan de que estos incidentes se repiten desde hace semanas y apuntan a una posible relación con la presencia de viviendas ocupadas en la zona —como la de la Ronda de Outeiro 137— y con la actividad de personas con problemas de drogadicción.

El pasado miércoles, mantuvieron una reunión con la Concejala de Seguridad Ciudadana y Interior, Montserrat Paz Romero, para estudiar posibles soluciones para evitar que se produzcan más robos en vehículos.