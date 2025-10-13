El parking de los Cantones de A Coruña pierde la salida del Obelisco permanentemente

Las obras de los Cantones que están transformando esta zona tan emblemática de A Coruña tendrán también un impacto en su aparcamiento, uno de los más concurridos de la ciudad. Según un comunicado que ha enviado a sus abonados AparcaT, la empresa que lo opera, habrá cambios permanentes en su funcionamiento.

Según confirma el email enviado esta semana, el parking perderá de forma permanente una de sus salidas más usadas. Se trata de la del Cantón Grande, la situada cerca del Obelisco, que ya se había visto afectada hace unos pocos años con las primeras obras para estrechar la circulación de los Cantones.

Desde aproximadamente 2021, esta salida está "encajada" en una zona ya peatonal, y la incorporación al tráfico desde ella se había hecho un tanto complicada. Los conductores tenían que atravesar una zona liberada de la circulación rodada, luego cruzar el carril bici y finalmente incorporarse con cuidado de evitar a los taxis que pudiesen ponerse en marcha.

Pese a ello, la salida ha seguido teniendo un abundante tránsito, ya que es la única que permite girar fácilmente hacia la calle Juana de Vega. Todo cambiará desde hoy, 13 de octubre, ya que comienzan las obras para una nueva salida peatonal en los Cantones, entre otras cosas, y esto producirá, según ha avanzado la propia empresa concesionaria, el cierre definitivo de la salida de coches.

Desde ahora y de cara al futuro, el aparcamiento de los Cantones solo contará con dos salidas: la de Sánchez Bregua para encarar la Plaza de Ourense y Linares Rivas y la de Correos, que permite salir hacia la Avenida do Porto y volver a enfilar los Cantones y Juana de Vega desde el cruce de la plaza de Ourense.

Una de las dos entradas que se mantendrán en Los Cantones

Se perderá la entrada de la Marina

Además de la eliminación de la salida de los Cantones, el parking también perderá permanentemente la entrada de la Marina, situada en mitad de la avenida justo frente al edificio de Correos. La reforma de la zona hará que esta entrada deje de estar operativa.

Por lo tanto, el aparcamiento de los Cantones pasará a contar únicamente con dos entradas: la situada en la calle Sánchez Bregua, justo tras la plaza de Ourense y al lado de la salida mencionada anteriormente, y la cercana al Obelisco y pegada a los Jardines de Méndez Núñez, que está y seguirá a la altura de la salida que se pierde.