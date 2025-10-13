A Coruña dice adiós al cruce entre Durán Loriga y Santa Catalina con destino a Los Cantones

Tal y como estaba previsto, los operarios han empezado esta mañana a ejecutar el corte de tráfico planificado entre las calles Durán Loriga y Santa Catalina, impidiendo realizar el giro a la derecha y obligando a continuar la marcha hacia San Andrés, dentro de las actuaciones de la segunda fase de las obras de Los Cantones.

Los diferentes trabajadores han vallado la zona y colocado las señales de prohibido circular, supervisados por dos operarios de la Policía Local.

Estos trabajos implicarán cambios en cuanto a la movilidad y al transporte público. Por ejemplo, la parada de taxis y la base de BiciCoruña más próxima al Obelisco se desplazará hasta el Cantón Pequeño, donde también se situará el servicio de transporte urbano en sustitución de la actual parada del Obelisco, que quedará anulada pero de forma temporal.

Rúa Nova también presentará restricciones al tráfico en su conexión con Cantones, permitiendo solo el acceso a garajes y carga y descarga desde San Andrés.

Al respecto de esta obra, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, explicó a preguntas de los medios de comunicación que "entramos en una nueva fase de la obra, que cumple el calendario previsto. No se va a cortar el tráfico durante toda la obra y se va a permitir circular en ambos sentidos. Sí que se cierra Santa Catalina desde Durán Loriga hasta el Cantón y todos los servicios se trasladan al Cantón Pequeño".