El Concello de A Coruña propone un nuevo diseño para las terrazas de María Pita

A Coruña contará próximamente con nuevas terrazas en María Pita y con una ordenanza para todas las de la ciudad actualizada. Esta tarde, la alcaldesa Inés Rey ha mantenido una reunión con el sector hostelero para presentar los avances en este sentido.

Así, finalizado el plazo de concesión de las actuales terrazas ubicadas en la céntrica plaza y debido a su mal estado de conservación, el Concello tiene intención de instalar unas nuevas estructuras autoportantes con toldos a dos aguas que se puedan desplegar y recoger.

En un comunicado, el Concello puntualiza que en ningún momento se fijarán elementos de instalación en las fachadas y toma como ejemplo el modelo implantado en Donosti.

Entre los requisitos está que las terrazas tengan una sintonía estética con la plaza y deberán estar alineadas con los pilares, además de presentar colores monocromáticas. El objetivo es que "María Pita teña unha imaxe de uniformidade e preservar a unidade estética dunha praza que é un espazo protexido".

Nueva ordenanza de terrazas

Por otra parte, Rey también informó al sector de que la nueva normativa de terrazas regulará especialmente las habilitadas en las zonas de estacionamiento durante la pandemia, una medida tomada como apoyo a su actividad económica.

Cinco años después del comienzo del Covid-19, el Concello tiene intención de contar con una regulación específica para estas terrazas en la que se seguirá permitiendo su instalación en determinados casos y condiciones como que el establecimiento no cuente ya con otro espacio de terraza en la acera.

Para minimizar la ocupación de espacio público deberán decantarse por una de las opciones.