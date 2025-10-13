Los cambios en las paradas de bus y taxi del Obelisco sorprenden a los coruñeses: "Es un contratiempo"

Aviso de parada no operativa en el Obelisco de A Coruña por las obras en Los Cantones. CGM

Desde este lunes, 13 de octubre, las paradas de autobús y taxi del Obelisco han cambiado su ubicación. La modificación se debe al avance de la remodelación de Los Cantones, que desplaza al Cantón Pequeño la parada de taxis, la estación de BiciCoruña y una de las paradas de autobús, que también mantiene operativa la del Teatro Rosalía.

"Cojo el bus de vez en cuando en el Obelisco y me sorprendió. Desconocía que lo habían cambiado", comenta esta tarde Cristina López, una de las usuarias afectadas.

Esta vecina de A Coruña hace uso de las líneas que pasan por aquí para visitar a su madre, que reside en la zona, así que el cambio le supone "un contratiempo importante. Sobre todo si voy cargada", explica.

Algo similar cuenta Inmaculada Roca, a quien el cambio de parada le sorprendió este lunes en su camino al trabajo. "Ahora me lleva unos minutos más llegar a la parada desde el trabajo y a lo mejor por esos minutos de más pierdo el autobús", explica. Ahora tendrá que recurrir a la ubicada junto al Rosalía que, si bien no queda lejos de su lugar de trabajo, es una parada por la que los autobuses pasan antes.

Nueva parada de taxis en el Cantón Pequeño de A Coruña. CGM

Los taxis también se están viendo afectados por el cambio. Ubicados cerca de la librería Arenas, ahora cuentan con algo menos de espacio del que tenían anteriormente junto al Obelisco.

David Rodríguez y Humberto Bolaños, ambos taxistas, coinciden en señalar que la novedad causa confusión entre los usuarios aunque "las personas en cuanto ven a los taxis ya vienen".

Obras en los Cantones de A Coruña. Concello da Coruña

A pesar de que todavía es pronto para una valoración, sí consideran que el cambio de ubicación se está traduciendo en un menor número de carreras.

Entre los cambios que también afectan a la circulación en la zona están los cortes en el acceso a Los Cantones desde Durán Loriga pasando por Santa Catalina, un tramo que pasa a ser peatonal para expandir el recorrido desde la plaza de Mina hasta la calle Real.

Asimismo, la rúa Nova ve cerrada la circulación de tráfico rodado hacia Los Cantones, pudiendo circular solamente vehículos de carga y descarga y para el acceso a garajes entrando y saliendo por San Andrés.

Una de las dos entradas que se mantendrán en Los Cantones CGM

También el párking del Obelisco se ve afectado. Desde este lunes el espacio de estacionamiento subterráneo ha perdido la salida del Cantón Grande, de tal manera que se conservan solamente dos salidas, la de Sánchez Bregua para encarar la Plaza de Ourense y Linares Rivas y la de Correos.