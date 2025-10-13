¿Hasta cuándo aguantará el sol en A Coruña? Continúan las altas temperaturas, aunque con cambios

La ciudad está viviendo algo inédito. Podría decirse que los coruñeses no han visto la lluvia desde que comenzó el mes de octubre, pero sí es cierto que hubo algún que otro chaparrón en los primeros días. Sin embargo, llevamos toda una semana en la que el sol nos ha dejado momentos de sol, playa y arena que no es muy habitual a estas alturas del año.

En este sentido, parece que las nubes nos van a dejar unos cuantos días más de tregua durante toda esta semana. Según la predicción de MeteoGalicia, se espera que en la ciudad herculina las temperaturas se mantengan en torno a los 15 grados de mínima y los 24 de máxima. Eso hasta el miércoles. El jueves y el viernes las mínimas bajarán levemente, pero conservando los cielos despejados en los próximos cinco días.

Si bien, lo bonito no iba a ser eterno. El sábado y el domingo estarán marcados por las lluvias. Se espera que el fin de semana venga cargado de precipitaciones, así como una bajada notable en las temperaturas, aunque progresiva.

Con ello, según la agencia gallega de meteorología, para finales de esta próxima semana, seguiremos con las altas presiones, perdiendo la estabilidad de cara al fin de semana. Por lo que tendremos baja probabilidad de lluvia, excepto en el interior debido a las treboadas, aumentando la probabilidad en todo el territorio al final del período. Las temperaturas en valores altos para la época del año.