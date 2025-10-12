Estos serán los cortes de tráfico que afectarán al centro de A Coruña desde este lunes

Este lunes, 13 de octubre, las obras de los Cantones entran en una nueva fase de actuaciones entre la calle Santa Catalina y el Cantón Grande. Por este motivo, el tráfico en la zona se verá modificado.

Así, según informa el Concello, se cerrará definitivamente al tráfico el acceso a los Cantones desde Durán Loriga por Santa Catalina. Este tramo pasa a ser peatonal para continuar el recorrido desde la plaza de Mina hasta la calle Real.

Debido a esta modificación, el área de carga y descarga de Santa Catalina pasará a situarse en el entorno del Cantón Pequeño de manera temporal.

La circulación por los Cantones continuará habilitada ya que las actuaciones no afectan a los carriles de la carretera.

Paralelamente, la rúa Nova se cerrará al tráfico rodado en su conexión con los Cantones. Solo podrán circular vehículos de carga y descarga y los que acceden a los garajes entrando y saliendo por San Andrés.

También se cerrará la rampa de salida del parking del Obelisco.

Aunque no hay un plazo marcado para las reaperturas, ya que las actuaciones dependen de la climatología, estas se harán de manera progresiva. Fuentes municipales confirman que según se vayan dando avances en las obras se volverán a abrir las paradas de bus, la salida de rúa Nova, la parada de taxi y la estación de BiciCoruña.

Cambios en las paradas de bus, taxi y en la estación de BiciCoruña

Todas estas actuaciones obligan también a modificar la parada de taxis y de bus del Obelisco, quedando estas anuladas temporalmente y moviéndose al Cantón Pequeño y en el callejón de la Estacada en sentido plaza de Mina, así como en Copacabana en sentido la Marina.

Modificaciones en el tráfico por la remodelación de los Cantones. Concello de A Coruña

También se ubicará en el Cantón Pequeño la estación de BiciCoruña.

La remodelación de los Cantones contempla la adaptación de la superficie que se peatonalizó temporalmente durante la pandemia, entre el 2020 y el 2022, para darle una uniformidad estética respecto a la imagen de los propios Cantones. El pasado viernes, la alcaldesa Inés Rey destacaba que en esta fase serán ya visibles las primeras intervenciones junto al Obelisco, la zona más emblemática.

Con un presupuesto de más de 7 millones de euros, esta renovación es uno de los primeros pasos en los planes urbanísticos para abrir A Coruña hacia su puerto.