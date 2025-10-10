Ofrecido por:
Trasladado al hospital de A Coruña un hombre de 38 años tras un accidente de tráfico en A Grela
Este viernes también se registró otro choque en la zona de Os Rosales
Un hombre de 38 años ha tenido que ser trasladado al CHUAC en la mañana de este viernes después de sufrir un accidente de tráfico en A Grela. Fuentes policiales explican que, en torno a las 09:00 horas, se produjo un choque entre un turismo y una moto en la glorieta de la calle Severo Ochoa.
El motorista fue atendido en el punto antes de ser trasladado al hospital, mientras que el ocupante del otro vehículo no necesitó ni traslado ni atención.
Paralelamente, también sobre las 09:00 horas, se registró otro accidente de tráfico en el paseo marítimo a la altura de Os Rosales.
En este caso se trató de un choque entre dos turismos sin heridos que tuvo lugar en el cruce entre la avenida Fernando Suárez García y la travesía de Os Rosales, en las proximidades del Millennium.