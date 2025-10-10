Trasladado al hospital de A Coruña un hombre de 38 años tras un accidente de tráfico en A Grela

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) en una foto de archivo.

Un hombre de 38 años ha tenido que ser trasladado al CHUAC en la mañana de este viernes después de sufrir un accidente de tráfico en A Grela. Fuentes policiales explican que, en torno a las 09:00 horas, se produjo un choque entre un turismo y una moto en la glorieta de la calle Severo Ochoa.

El motorista fue atendido en el punto antes de ser trasladado al hospital, mientras que el ocupante del otro vehículo no necesitó ni traslado ni atención.

Paralelamente, también sobre las 09:00 horas, se registró otro accidente de tráfico en el paseo marítimo a la altura de Os Rosales.

En este caso se trató de un choque entre dos turismos sin heridos que tuvo lugar en el cruce entre la avenida Fernando Suárez García y la travesía de Os Rosales, en las proximidades del Millennium.