¿Qué tiempo hará en A Coruña este fin de semana?

A Coruña vivirá los próximos días jornadas de sol con un ligero ascenso de las temperaturas. El anticiclón situado cerca de Galicia se hará notar en la ciudad dejando un tiempo seco y soleado y viento del nordés, aunque con rachas débiles.

Este viernes, el sol se hace notar en la ciudad desde primera hora de la mañana, en un día en el que los termómetros alcanzarán los 22 grados de máxima hacia el mediodía, pudiendo bajar hasta los 14 grados de mínima.

La temperatura también será agradable aunque algo fresca hacia la noche, con termómetros en torno a los 16 grados.

De cara al fin de semana, la predicción de MeteoGalicia es muy similar. El sábado los termómetros oscilarán entre los 14 y los 25 grados y el domingo mantendrán las mínimas, bajando un grado en las máximas. Será un fin de semana de sol con una probabilidad casi nula de lluvia.