Queman de nuevo un contenedor de madrugada en A Coruña

Por segunda noche esta semana, A Coruña ha registrado el incendio de un contenedor de madrugada. Después de los que afectaron el pasado miércoles a la calle Benito Blanco Rajoy, en Cuatro Caminos, y a la avenida de Monelos, en esta ocasión el contenedor incendiado se situaba en la calle Bella Vista, en el Agra del Orzán.

El fuego se produjo en torno a las 05:45 horas. Hasta el lugar se desplazó un equipo de bomberos que empleó agua para sofocar las llamas y, posteriormente, espuma para rellenar el hueco. De nuevo, el contenedor incendiado era de papel de tipo semienterrado. Esta vez el fuego solo afectó de manera parcial al contenedor, sin causar más daños.

El pasado miércoles, sin embargo, el incendio de dos contenedores en la esquina entre Benito Blanco Rajoy y Alcalde Marchesi calcinó por completo ambos depósitos, afectando a otro más cercano.

Además, el calor de las llamas llegó a hacer estallar el cristal del escaparate de una óptica cercana y afectó al revestimiento de aluminio de este mismo edificio.

Este incendio se detectó sobre las 03:45 horas de la mañana. Menos de una hora más tarde, a las 04:30 horas, los bomberos acudían a Monelos por el incendio de otro contenedor de papel semienterrado.

Por el momento se desconoce si la misma persona está detrás de estos incendios. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.