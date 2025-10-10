Dos detenidos en Sada (A Coruña) por estafar a personas extranjeras con falsos trámites

La Policía Nacional detuvo en Sada a una mujer y un hombre que estafaban a sus víctimas haciéndoles creer que eran expertos en la realización de trámites de extranjería. Los ahora detenidos les solicitaban pagos por trámites que nunca llegaban a realizarse.

La Unidad contra las redes de inmigración ilegal y falsedades documentales de A Coruña, en el marco de la operación Faklawyer, comenzó la investigación después de que una de las personas estafadas interpusiese la denuncia.

Las víctimas, ciudadanos extranjeros, conseguían el contacto de esta supuesta asesoría mediante el "boca a boca" de otros compatriotas a los que les habrían realizado algún trámite con anterioridad.

Los estafadores se comunicaban con ellos mediante aplicaciones de mensajería instantánea, a través de las que la mujer decía ser abogada experta en materia de extranjería: ni ella poseía título semejante, ni la "empresa asesora" estaba registrada de ningún modo.

Los ahora detenidos se aprovechaban del desconocimiento en la materia de sus víctimas para hacerles creer que podían obtener documentación para ellos o para sus familiares a un precio asequible y en reducido tiempo. Dichos trámites nunca llegarían a realizarse o, en el mejor de los casos, no se harían correctamente.

Los extranjeros, ante la seguridad que les aportaba el estar tratando con supuestos profesionales realizaban el primer pago que les era solicitado para iniciar los trámites pertinentes y posteriormente los que les iban solicitando, siempre en la creencia de que obtendrían los documentos correspondientes.

Para continuar con su engaño y que las víctimas siguieran aportando efectivo, utilizaban diversas técnicas como falsificar documentos con los que simulaban que habían presentado a trámite.

Todas las víctimas se encontraban en situación regular en territorio español, solicitándole a esta asesoría otro tipo de trámites, como visados para terceros o la nacionalidad, que nunca realizaban pese a cobrarles hasta 1.500 euros.

Los extranjeros, además, recibían un mal asesoramiento y en uno de los casos le indicaron a una víctima que debía viajar a su país de origen para acudir a una entrevista, siendo innecesario, y causando el correspondiente quebranto económico.

Fruto de la investigación y colaboración entre diferentes plantillas policiales, han sido localizadas por el momento 15 víctimas en A Coruña, Gijón, Vitoria, Valencia y Sevilla; aunque no se descarta la posibilidad de que sean localizados más ciudadanos que hayan sido estafados.

La Policía Nacional recomienda asesorarse en fuentes oficiales, de forma telemática o presencial, del Ministerio de Interior o de la Subdelegación del Gobierno, sobre la documentación y trámites pertinentes antes de contratar a ningún intermediario.