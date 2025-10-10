Un afectado por robos en coches en A Coruña: "Se llevaron material valorado en 12.000 euros"

A Coruña ha registrado en las últimas semanas varios robos en coches aparcados tanto en la calle como en garajes. El modus operandi es el mismo: los ladrones rompen las ventanillas del vehículo para acceder al interior y llevarse lo que encuentran. Una persona fue detenida como presunta autora de varios de estos actos, mientras que otros se siguen investigando.

Uno de los afectados es un trabajador de una empresa del sector audiovisual. "Se llevaron material valorado en 12.000 euros", señala. Los ladrones robaron dos cámaras, dos trípodes, un mezclador y un router tras reventar las ventanillas y acceder al maletero, donde estaban guardados los objetos lejos de la vista de los transeúntes. Los hechos ocurrieron junto al Ágora y ha formalizado una denuncia.

Otra afectada es una mujer residente en Monte Alto. En su caso, aparcó el coche en el garaje de noche y al día siguiente se llevó la desagradable sorpresa: "Cuando iba para la oficina por la mañana, descubrí que tenía la ventana rota y el coche muy destrozado". Y es que tal y como explica, se llevaron el ordenador, unos cascos y cargadores, pero eso no fue lo peor.

"Nada muy valioso con respecto al daño que hicieron al coche, que es nuevo. Me rompieron la ventanilla, golpearon las puertas delantera y trasera para forzar la apertura y además me rompieron el techo de cristal. Todo esto supuso un arreglo muy laborioso que hizo que estuviese sin coche más de un mes y además pagar la franquicia del seguro", lamenta, al mismo tiempo que confirma que también ha puesto denuncia.

El pasado fin de semana se produjeron robos durante la madrugada: fuentes policiales confirman que hubo "varios" en la zona de Vioño y la ronda de Oureiro. Hace dos meses, en agosto, una persona fue detenida como principal sospechosa de varios robos producidos en la zona de la Domus y el Paseo Marítimo.