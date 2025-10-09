Audiencia Provincial de A Coruña

Acepta dos años de prisión por violar a una mujer en Oleiros (A Coruña) en casa de una amiga

Ministerio Fiscal, defensa y acusación particular han llegado a un acuerdo en el juicio previsto para este jueves

Un hombre ha aceptado dos años de prisión por violar a una mujer en casa de una amiga común. Los hechos ocurrieron en octubre de 2022 en el municipio coruñés de Oleiros, según recoge Europa Press.

El Ministerio Fiscal, la defensa y la acusación particular han llegado a un acuerdo en el juicio previsto para este jueves, 9 de octubre, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El acuerdo se ha producido tras reconocer los hechos el procesado y acordarse una rebaja de la condena al incluir la atenuante de intoxicación por alcohol y reparación del daño por haber abonado a la víctima 35.000 euros.

Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto al acusado dos años y seis meses de libertad vigilada, así como la prohibición de aproximarse a la mujer a una distancia menor de 300 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio, ambas en un plazo de cinco años.