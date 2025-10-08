Paso adelante para liberar el muelle de A Coruña: concedida la licencia para demoler los tanques de Repsol

Imagen de la reunión de la junta de gobierno local. Concello de A Coruña.

A Coruña continúa avanzando en la transformación de su fachada marítima. La Xunta de Gobierno Local ha concedido a Repsol los permisos urbanísticos necesarios para iniciar el derribo de los primeros tanques de crudo en la terminal de San Diego.

Esta actuación es clave en el proceso de liberalización progresiva de los muelles interiores y el traslado de las infraestructuras industriales a Punta Langosteira, dentro del proyecto Coruña Marítima, cuyo concurso público fue reactivado ayer con modificaciones para facilitar el acceso de profesionales al proceso de licitación.

Entre las licencias aprobadas por el área de Urbanismo en las últimas semanas, destaca también la autorización para restaurar la cubierta de la Iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, un enclave patrimonial de gran valor junto al Abente y Lago y el Museo Militar.

Además, se concedió licencia para adaptar un local en la calle Xosé Lesta Meis, en Xuxán, donde se instalará un centro de entrenamiento deportivo, en un barrio que sigue sumando servicios a su crecimiento residencial.

Otros asuntos aprobados

En la misma sesión, el Ayuntamiento dio luz verde a una inversión de 1,1 millones de euros hasta finales de 2027 para mantener y ampliar los programas de dinamización sociocultural en los centros cívicos municipales.

La iniciativa incluye las actividades de prevención y cooperación social, las aulas CEMIT y el programa Maiores en plena forma, centrado en la tonificación física y el bienestar de las personas mayores.

Finalmente, se aprobó la prórroga del contrato de suministro de mobiliario urbano, con una inversión cercana a 120.000 euros hasta 2026, destinada a la instalación de nuevos bancos de madera y piedra, además de aparcabicis de acero inoxidable, que contribuirán a mejorar el espacio público de la ciudad.