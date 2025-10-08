A Coruña celebra el Día de la Fiesta Nacional con actos y música: programación completa

Con motivo del 12 de octubre, con motivo del Día de la Fiesta Nacional, esta semana A Coruña celebra varios actos en la ciudad. El Teatro Colón y el Parrote serán las ubicaciones en las que se celebre una fecha que, como indica el Ministerio de Defensa en un comunicado, "recuerda la efeméride histórica en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y social, inicia un periodo de proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos".

En la ciudad herculina los actos están organizados por el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM).

El primero de ellos será este jueves, 9 de octubre, a las 19:00 horas en el Teatro Colón, con el concierto de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Interpretarán Príncipe Heredero de Antonio Amigo; La leyenda de Maracaibo, de Alberto Pina; El año del dragón, de Philip Sparke; Omens of Love, de Hirotaka Izumi; Joropo, de Moisés Moleiro; Cugat's and Cocktails, de John Latouche y Xavier Cugat y La Cucaracha de Naohiro Iwai.

El viernes, 10 de octubre, desde las 12:00 horas, la Dársena del Parrote acogerá el izado solemne de la bandera y el homenaje a los que dieron su vida por España.

La parada militar constará de honores reglamentarios y revista a la Autoridad que preside (General Marcial González Prada, Jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra), izado de la Bandera, acto de homenaje a los que dieron su vida por España y desfile.

La Fuerza participante estará constituida por: Escuadra de Gastadores y Sección del Cuartel General de MAM, Sección de la Armada, Sección del Ejército del Aire y del Espacio, Sección de la Guardia Civil y Unidad de Música del Cuartel General del MAM.