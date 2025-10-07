Edificio de la Autoridad Portuaria de A Coruña, en la Avenida de la Marina

A Coruña celebra un ciclo de conferencias por el quinto centenario de la expedición Loaysa

Tendrán lugar en la sede de la Autoridad Portuaria este mes de octubre

La programación para celebrar los 500 años de la expedición Loaysa continúa en A Coruña esta vez con un ciclo de conferencias en la sede de la Autoridad Portuaria este mes de octubre. Organizadas por la entidad del puerto y el Instituto José Cornide, tendrán lugar los jueves 9, 16, 23 y 30 a las 19:30 horas.

El ciclo se desarrollará bajo el título Da Coruña ás Molucas, con el que también se organizó ya una exposición en la calle Compostela y una publicación con el mismo nombre. Además, este mismo año también se organizó una visita del buque Carnota de la Armada Española y se organizaron otras acciones culturales y divulgativas.

Las conferencias que tendrán lugar este mes abordarán aspectos históricos, económicos y marítimos relacionados con una expedición que fue una de las grandes hazañas marítimas de la historia y el segundo viaje de circunnavegación, partiendo del puerto de A Coruña en 1525 hacia las islas Molucas.

Varios especialistas serán los encargados de conducir las conferencias. Concretamente, el historiador Alfredo Vigo impartirá el día 9 A Coruña y su puerto en el tiempo de la Casa de la Contratación de la Especiería (1522-1529). El sueño imposible del comercio con las Molucas; el investigador David Rodríguez realizará el 16 Del Atlántico al Pacífico: Galicia en el contexto de una exploración oceánica; el también investigador Emilio C. Ojea impartirá el 23 Enfrentamientos en las Molucas (1527-1529) y, por último, la investigadora Amparo Rubio cerrará el ciclo el 30 con De A Coruña a las Molucas: mercaderes y hombres de negocios del norte en la financiación de las rutas a la Especiería.

La entrada para todas ellas será libre hasta completar aforo.