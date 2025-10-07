A Coruña celebra un ciclo de conferencias por el quinto centenario de la expedición Loaysa

La programación para celebrar los 500 años de la expedición Loaysa continúa en A Coruña esta vez con un ciclo de conferencias en la sede de la Autoridad Portuaria este mes de octubre. Organizadas por la entidad del puerto y el Instituto José Cornide, tendrán lugar los jueves 9, 16, 23 y 30 a las 19:30 horas.

El ciclo se desarrollará bajo el título Da Coruña ás Molucas, con el que también se organizó ya una exposición en la calle Compostela y una publicación con el mismo nombre. Además, este mismo año también se organizó una visita del buque Carnota de la Armada Española y se organizaron otras acciones culturales y divulgativas.

Las conferencias que tendrán lugar este mes abordarán aspectos históricos, económicos y marítimos relacionados con una expedición que fue una de las grandes hazañas marítimas de la historia y el segundo viaje de circunnavegación, partiendo del puerto de A Coruña en 1525 hacia las islas Molucas.

Varios especialistas serán los encargados de conducir las conferencias. Concretamente, el historiador Alfredo Vigo impartirá el día 9 A Coruña y su puerto en el tiempo de la Casa de la Contratación de la Especiería (1522-1529). El sueño imposible del comercio con las Molucas; el investigador David Rodríguez realizará el 16 Del Atlántico al Pacífico: Galicia en el contexto de una exploración oceánica; el también investigador Emilio C. Ojea impartirá el 23 Enfrentamientos en las Molucas (1527-1529) y, por último, la investigadora Amparo Rubio cerrará el ciclo el 30 con De A Coruña a las Molucas: mercaderes y hombres de negocios del norte en la financiación de las rutas a la Especiería.

La entrada para todas ellas será libre hasta completar aforo.