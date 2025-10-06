A Coruña inicia la implantación del quinto contenedor para restos de basura que no se pueden reciclar

Menos de una semana después de la aprobación definitiva de una nueva tasa de basura, llegan a A Coruña los nuevos contenedores en los que se recogerán restos de basura que no se pueden reciclar. De esta forma, el contenedor amarillo pasa a recoger envases, el marrón residuos orgánicos, el azul papel y cartón y el verde vidrio.

Estos nuevos contenedores se comienzan a implantar en la ciudad de manera progresiva esta misma semana y hasta el mes de diciembre, tal y como ha anunciado la concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, en un acto celebrado esta mañana en el barrio de Novo Mesoiro.

Además de este, la primera ruta pasará también por Pocomaco, la urbanización Breogán, la zona del Obradoiro y Feáns. Estos serán algunos de los puntos de la ciudad que cuentan con el nuevo sistema de cinco contenedores. En otros, por cuestiones de espacio, se adaptarán los contenedores ya existentes.

En los próximos días, la ciudadanía recibirá una carta a nombre de la alcaldesa, Inés Rey, en la que se detallarán los cambios en el sistema de recogida de basuras.

En su intervención, Neira puso en valor el trabajo realizado hasta el momento en la ciudad desde el derrumbe del vertedero en 1996 hasta hoy.

Ahora, el nuevo sistema se adapta a las exigencias europeas de separación en origen, que obligan a los estados miembros a mejorar la recogida y el reciclaje de residuos domésticos.

Qué cambia para la ciudadanía

Con la implantación del quinto contenedor, las calles contarán ahora con cinco fracciones diferenciadas: vidrio, papel y cartón, orgánico, envases y resto.

La novedad está en la separación del actual contenedor amarillo, que hasta ahora recibía tanto envases como residuos inorgánicos. A partir de este momento, el amarillo quedará reservado exclusivamente para envases, briks y latas, mientras que el nuevo contenedor de tapa gris oscura recogerá el resto de residuos no reciclables, como pañales, colillas o productos de higiene.

"En realidad, no se trata de añadir contenedores, sino de reorganizar los amarillos existentes. Algunos conservarán su función original y otros pasarán a ser de resto. Así evitamos eliminar plazas de aparcamiento y racionalizamos la distribución", detalló Neira.

Concienciación y responsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento acompañará la implantación con una campaña informativa en medios, asociaciones vecinales y centros educativos. Además, la alcaldesa enviará una carta a los vecinos explicando el nuevo sistema y recordando los horarios de depósito de basura: de junio a septiembre, entre 22:00 y 00:00 horas; y de octubre a mayo, entre 20:00 y 00:00 horas.

Cada isla de contenedores incluirá vinilos informativos y códigos QR que enlazan con la web Coruña Sostible, donde los ciudadanos podrán consultar horarios, tipos de residuos y rutas de implantación.

Neira aprovechó para hacer un llamamiento a la responsabilidad individual, recordando que "el reciclaje funciona si todos lo hacemos bien". También pidió que se respeten los horarios y se utilice el servicio municipal 010 para la recogida de voluminosos.

"Separar correctamente no cuesta esfuerzo y tiene un impacto directo en la sostenibilidad de nuestra ciudad. Además, la planta de tratamiento ya está preparada para procesar tanto la fracción resto como la de envases de forma más eficiente", añadió.

Un cambio técnico y progresivo

La concejala explicó que la implantación afectará a 4.845 contenedores, que se irán adaptando de manera gradual. "Parte de los contenedores soterrados se reconvertirán también, priorizando los de envases sobre los de resto, ya que esta última es una fracción minoritaria", indicó.

La inversión municipal en la renovación de tapas ronda los 400.000 euros, a lo que se sumarán las campañas de comunicación y educación ambiental.