Trasladada al hospital tras caer desde tres metros en Vilasantar (A Coruña)

Una mujer resultó herida este domingo al caer desde una altura de unos tres metros mientras trabajaba en una explotación ganadera situada en Lugar Turío, en la parroquia de San Vicenzo de Curtis, municipio de Vilasantar (A Coruña).

Según informó el 112 Galicia y recoge Europa Press, el accidente se produjo alrededor de las 16:25 horas. El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 decidió movilizar el helicóptero medicalizado con base en Santiago para prestar asistencia a la víctima.

La central de emergencias también dio aviso a la Guardia Civil y a los voluntarios de Protección Civil de Vilasantar, que acudieron al lugar del incidente. Allí informaron de que la mujer realizaba labores de ensilado cuando sufrió la caída desde un muro de unos tres metros de altura.

Finalmente, aunque el helicóptero llegó al punto, la herida fue trasladada en ambulancia al hospital CHUAC de A Coruña.