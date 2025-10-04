Fallece Antonio Ferreiro, uno de los fundadores del Jazz Filloa de A Coruña

A Coruña ha perdido hoy a uno de sus referentes musicales y del mundo nocturno. Antonio Rodríguez Ferreiro, uno de los dos fundadores del Jazz Filloa, ha fallecido hoy a los 70 años. 42 de ellos los pasó al frente del Jazz Filloa, el local que fundó en 1980 junto con Alberto Mella. Llevaba jubilidado desde 2022.

El fallecimiento de este hostelro tan veterano y querido en la ciudad ha sido recibido con tristeza en el mundo del ocio y la cultura de A Coruña. Jazz Filloa es el decano de los locales con música en vivo de la ciudad, y uno de los pocos rincones de España con una programación permanente de jazz.

El Concello de A Coruña ha expresado en redes sociales su pesar por el fallecimiento de Ferreiro y numerosas personalidades de la cultura coruñesa lo han acompañado.