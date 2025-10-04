Culleredo (A Coruña) destina 4,7 millones de su plan europeo a la infraestructura verde

Culleredo, en A Coruña, destinará 4,7 millones de euros al desarrollo de su infraestructura verde dentro del Plan Europeo de Desarrollo Integrado Local (EDIL), anunciado ayer por el Ministerio de Hacienda.

Se trata de la línea con mayor dotación presupuestaria del programa, que movilizará un total de 10,9 millones de euros, financiados en un 60% con fondos europeos.

El proyecto incluye la elaboración de una estrategia municipal de infraestructura verde, que unificará las políticas ambientales locales y apostará por los corredores naturales como ejes de conexión entre espacios urbanos y la ría.

El ayuntamiento prevé la creación de tres grandes conectores urbanos: en O Burgo, que enlazará la plaza de Galicia con la ría junto a la antigua Cros; en Acea de Ama, con un recorrido ambiental a lo largo del río Trabe hasta el Jardín Botánico; y en Fonteculler, un conector dotacional que conectará colegios, la Universidad Laboral, la Policía Local y la Guardia Civil con la laguna.

En estos corredores se impulsarán refugios climáticos, nuevos espacios verdes y elementos que mejoren el confort ciudadano.

El plan contempla además la renovación del Jardín Botánico de O Burgo, con mejoras en el Aula de Naturaleza, la puesta en valor de sus jardines y la ampliación de programas de divulgación.

La estrategia forma parte del Plan de Acción Integrado, alineado con la Agenda Urbana 2030, que busca conectar los núcleos residenciales con la ría y fomentar un modelo de desarrollo sostenible para el municipio.