El yate del multimillonario Dan Snyder atraca en A Coruña

Este viernes un gran yate ha completado la habitual escena de barcos atracados en la Marina de A Coruña. En la zona del Dique de Abrigo se ha podido ver el Lady S, una embarcación perteneciente al multimillonario estadounidense Dan Snyder.

El yate, con bandera de las Islas Caimán, tiene 93 metros de eslora y llegó procedente de Gibraltar sobre las 07:30 horas de esta mañana.

El Lady S fue construido en el 2019 y a velocidad de crucero puede alcanzar los 14 nudos. Cuenta con un cine IMAX, 7 camarotes y capacidad para 12 personas y un equipo de 33 profesionales, con un valor estimado de 192 millones de dólares (unos 163 millones de euros).

La fortuna de Snyder, de acuerdo con Forbes, está valorada en 4,7 mil millones de dólares, unos 4.000 millones de euros, lo que le hace estar entre las mil personas más ricas del mundo.

Tras dejar la universidad, Snyder fundó un negocio de marketing que fue el comienzo de su fortuna. En 1999 compró el equipo de la NFL (la liga de fútbol estadounidense) Washington Commanders, antiguamente conocidos como Washington Redskins, un nombre cambiado en el 2022 por Snyder por sus connotaciones racistas.

El Lady S. de Dan Snyder coincidió este viernes en el puerto coruñés con el crucero Spirit of Discovery, que trajo a bordo a cerca de mil pasajeros procedentes de Reino Unido y con Madeira como siguiente destino.