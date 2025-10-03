El local de McDonald's de los Cantones, en A Coruña, amanece con pintadas contra Israel Cedida

El local de McDonald's en los Cantones de A Coruña ha amanecido con pintadas contra Israel. Escrito sobre los cristales de uno de los laterales podía leerse "Boicot Israel", mientras que la pintura roja manchaba la fachada del establecimiento.

Más allá de la pintura, fuentes de la empresa han explicado que los autores de los hechos rompieron la tapa de registro de agua y la cerraron, lo que provocó algún problema a mayores. La acción se habría producido sobre las 01:20 horas de la madrugada del jueves al viernes.

Las mismas fuentes han añadido que en las imágenes grabadas por las cámaras puede verse como dos jóvenes con sudadera negra y la capucha puesta realizaban las pintadas. Los hechos serán denunciados ante la Policía Nacional.

Precisamente, A Coruña fue ayer escenario de dos grandes manifestaciones para pedir el fin del genocidio en Palestina. Unas 4.000 personas recorrieron la distancia que separa la Delegación del Gobierno, frente a la plaza de Ourense, hasta María Pita por la tarde.

Por la mañana, los estudiantes de A Coruña protagonizaron una protesta en la que reivindicaron que "si tocan a la flotilla, nos tocan a todas", en referencia a la acción humanitaria que fue interceptada por Israel en su camino hacia Palestina. Dos gallegos han sido detenidos.

Las muestras de apoyo al pueblo palestino continúan este viernes en A Coruña, donde desde esta mañana se está realizando en el Obelisco una lectura de los nombres de las niñas y niños asesinados en Palestina a manos de Israel, una cifra que según las últimas estimaciones llega a 18.000 menores.