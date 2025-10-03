Arteixo 1900 estrenará sus primeras Olimpiadas Rurales en las "Aldeadas"

La nueva edición de la Feira Histórica Arteixo 1900 transformará el municipio en un viaje a la vida gallega de comienzos del siglo XX entre los días 17 y 19 de octubre.

Música, teatro, gastronomía y convivencia volverán a llenar las calles, aunque este año llega con una gran novedad: las primeras Olimpiadas Rurales, conocidas como las "Aldeadas".

La cita será el sábado 18 a las 17:30 en el Campo da Igrexa, donde equipos de entre 4 y 6 personas competirán en pruebas de fuerza y destreza inspiradas en juegos populares como tirar de la cuerda, lanzar el marco, rular el rolo o cargar la leche.

La inscripción, abierta del 6 al 12 de octubre, será obligatoria y limitada a un máximo de seis equipos. Todos los participantes deberán ser mayores de edad y acudir vestidos a la moda del 1900.

Otra de las actividades que necesita inscripción es la Cena Baile 1900, el sábado por la noche en el Pazo dos Deportes, con un menú tradicional (pulpo a feira, carne ao caldeiro, tabla de quesos e ibéricos y tartas caseras) y música en directo a cargo de la orquesta Ritmo.

Las entradas tienen un precio de 25 euros y podrán adquirirse en el Centro Cívico Cultural Manuel Murguía o en el propio pabellón la noche del evento.

Además, la organización ofrecerá de nuevo un servicio de alquiler de trajes de época, disponible del 13 al 18 de octubre en el Centro Cívico Cultural Manuel Murguía, para quienes quieran sumergirse de lleno en la ambientación histórica.

Estas son las actividades que requieren inscripción previa, mientras que el resto del programa de Arteixo 1900 se presentará el próximo lunes 13 de octubre.