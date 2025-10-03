Aemet avisa a A Coruña: alerta amarilla este domingo por temporal marítimo y olas de altura significativa

Fin de semana inestable en A Coruña. El inicio del otoño ha traído algunos días de sol y tiempo seco, pero eso está a punto de cambiar: la llegada de un frente asociado a una potente borrasca provocará lluvias y un notable descenso de las temperaturas.

La borrasca Amy impactará con fuerza en las próximas horas en las islas británicas, pero no será hasta el sábado cuando un frente muy débil asociado a ella llegue a Galicia, dejando lluvias en el norte de la Península ibérica.

Alerta amarilla por olas de hasta 4 metros de altura

Adiós al buen tiempo en A Coruña: la llegada de un frente cubrirá los cielos de la ciudad y traerá lluvias, lo que podría arruinar algunos planes al aire libre, aunque siempre quedará la opción de sacar el paraguas o ponerse un chubasquero.

"Será un frente muy debilitado y que principalmente nos enviará nubosidad. También conseguirán llegar algunas lluvias a algunas comunidades. El sábado tendremos ese frente entrando por el noroeste de Galicia", advierte Marta Almarcha, meteoróloga de Eltiempo.es.

El frente asociado a la borrasca Amy dejará, además, temporal marítimo, lo que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar los avisos de nivel amarillo por olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura significativa.

Tal y como informa la Aemet, el aviso permanecerá activo este próximo domingo, 5 de octubre, entre las 08:00 y 11:59 horas, y afectará a todo el litoral noroeste de A Coruña y mar adentro en Lugo. Se espera mar combinada y olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura.

03/10 11:36 Avisos activos pasado mañana en España por costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/Opp7lwXBQ3 — AEMET (@AEMET_Esp) October 3, 2025

Tras el frente se impondrá un flujo del norte-noroeste y llegará aire más frío a España, acompañado de un descenso notable de las temperaturas.

"Nos dejará así un ambiente más fresco en algunas comunidades. El sábado bajarán entre 5-8ºC en puntos de Galicia, pero el domingo habrá descensos de entre 6-10ºC en amplias regiones del norte peninsular", afirma Marta Almarcha.

La meteoróloga de Eltiempo.es añade que en puntos del norte de Galicia, A Coruña ciudad incluida, las temperaturas máximas quedarán cerca o incluso por debajo de los 20ºC. Con respecto a las mínimas, rondarán los 14-15ºC.