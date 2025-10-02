Piden ayuda para evitar el traslado de un joven con autismo de A Coruña a 175 km: "Rompe su rutina"

Víctor Castro es el hermano de Óscar, un coruñés de 23 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA). "De los que no hablan nada y entienden poco, a veces se porta mal. Tiene el grado III de dependencia (el máximo) y un 69% de discapacidad", cuenta a través de sus redes sociales. Allí, ha decidido pedir ayuda para evitar que su hermano sea trasladado a 175 kilómetros de su casa, a un centro de Ourense.

Una decisión que la familia recibió por carta hace unos 12 días, enviada por la Consellería de Política Social e Igualdade de la Xunta y firmada por la directora xeral de Persoas con Discapacidade, Begoña Abeijón Fernández. "Es una catástrofe", relata el joven, pues desde 2021 su hermano tiene plaza en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad de As Xubias (CAPD), cerca de donde viven ellos.

Según la carta, a Óscar se le asigna una plaza en el CAPD de Ourense, ya que este nuevo centro cuenta con una unidad específica para personas con TEA.

"Eso es lo que alegan como motivo del traslado. La realidad es que hacerse cargo de él es complicado: es una persona muy grande y, a lo largo de su vida, lo han ido echando de casi todas partes. Por ejemplo, estuvo un año y medio sin escolarizar. Necesita que haya alguien exclusivamente encargándose de él".

El joven cuenta que ahora mismo su familia se encuentra barajando todas las vías legales a tomar. "En un principio pensábamos que el traslado sería inminente, pero hemos estado hablando con gente que entiende más que nosotros y nos han explicado que tenemos un plazo de un mes y 10 días para presentar alegaciones", explica Víctor, y que se están asesorando con la Fundación Paideia.

El cambio supondría una ruptura con la rutina habitual de Óscar. "A los chavales que tienen este tipo de condiciones, precisamente lo que mejor les viene es no cambiar de rutina y estar con la gente que conocen", señala. "Que lo lleven a Ourense supondría irse a un sitio donde no conoce a nadie, mis padres tienen 65 y 70 años y no podrían ir a verlo con tanta frecuencia y, cuando lo hagan, son 4 horas de coche", denuncia.

"El chaval tiene arraigo en el barrio, mis padres van a verlo 3 veces por semana —las máximas permitidas— cena en casa los días de visita, en las cafeterías lo llaman por su nombre, la gente lo saluda por la calle y en el bar del puerto siempre le regalan un Kitkat", añade Víctor.

La situación tendrá que ser valorada por la Fiscalía

Por su parte, desde la Consellería de Política Social e Igualdade, explican que la asignación de una plaza pública no constituye una obligación para el usuario y puede ser rechazada. "En este caso, este joven cuenta con medidas de apoyo, por lo que tendrá que ser la Fiscalía la que valore la situación y determine si acepta la renuncia a esta plaza pública que ahora se le ofrece", alegan.

Asimismo, señalan que el usuario accedió a una plaza pública por primera vez en el año 2020, a través de la vía de emergencia social, en el CAPD de Sarria. Posteriormente, fue trasladado al CAPD de A Coruña con carácter provisional hasta que apareciese una plaza pública específica para autismo, más acorde a su perfil (autismo y grado 3).

"Durante estos años, se produjeron más de 100 episodios de agresiones a los cuidadores, con el peligro que eso conlleva tanto para los trabajadores como para los usuarios", indican desde la Consellería.

De esta manera, explican que, con la puesta en marcha del CAPD de Ourense, que cuenta con 20 plazas públicas para personas con autismo, los técnicos consideraron más apropiado trasladarlo allí. "A un recurso más seguro y adecuado a sus necesidades, priorizando en primer lugar el bienestar de este joven y también de los usuarios y cuidadores", concluyen.