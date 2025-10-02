Arde un contenedor en el Barrio de las Flores, en A Coruña

Los incendios de diferentes elementos urbanos están protagonizando en los últimos meses el parte de incidencias de los bomberos de A Coruña, obligándolos a intervenir regularmente.

Esta noche, a las 23:27, una dotación se tuvo que desplazar hasta la calle Orquideas, en el Barrio de las Flores, para atajar un incendio en un contenedor producido por causas desconocidas.

Los bomberos acudieron rápidamente a la llamada, utilizando los medios de extinción precisos para evitar que el fuego pudiera extenderse a otros elementos urbanos o coches, aparcados en el entorno.

El contenedor era de plástico, por lo que su combustión fue rápida y quedó inservible para el uso de la ciudadanía.