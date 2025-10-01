Herido un peatón tras chocar con la rueda que se soltó de una furgoneta en la N-6 en Bergondo (A Coruña)

Un joven resultó herido de gravedad este miércoles por la tarde después de ser golpeado por una rueda que se desprendió de una furgoneta en la carretera N-6, a la altura del kilómetro 581, en Guísamo, el municipio de Bergondo, en A Coruña.

Según informó el 112 Galicia, el accidente ocurrió sobre las 17:30 horas, cuando el vehículo perdió una de sus ruedas en plena circulación. El neumático salió despedido, impactando contra el peatón que caminaba por la zona, mientras que el conductor perdió el control de la furgoneta.

Un particular dio la voz de alarma a los servicios de emergencia. El joven sufrió graves lesiones en una pierna y en el tobillo, por lo que fue trasladado en ambulancia al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una patrulla del cuartel de Sada, Protección Civil de Bergondo, una ambulancia del 061 y personal del servicio de mantenimiento de carreteras, que mantuvo cortada la vía hasta la retirada del vehículo accidentado.