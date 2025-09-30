El TSXG respalda al Concello de Oleiros (A Coruña) en su recurso contra la planta de residuos en Oza

La sección 2 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia en la que reconoce que el Concello de Oleiros sí está legitimado para impugnar la autorización otorgada por la Xunta a la planta de tratamiento de aceites e hidrocarburos en el Puerto de Oza en A Coruña.

Ahora la Consellería de Medio Ambiente tendrá que resolver el recurso interpuesto por el Concello, que en un principio había sido admitido. Con esta sentencia judicial se ordena a la administración autonómica que se pronuncie expresamente sobre el fondo de estas alegaciones.

El Concello reclamaba que se anulara la autorización ambiental integrada concedida a LIMPOIL, por ser contraria a derecho, alegando que la localización es inadecuada (en plena ría, próxima a playas y zonas de interés ambiental y pesquero); existen deficiencias en la evaluación ambiental (simplificada y sin informes suficientes); carece de protocolos de seguridad, medidas preventivas y gestión de aguas residuales; y falta de rigor en el análisis de los efectos socioeconómicos y ambientales.

Esta misma empresa ya había sido denunciada en 2002 ante los tribunales por el Concello de Oleiros porque los vertidos que recogía en las aguas del puerto (restos de aceite, combustibles, etc.) eran derramados posteriormente en una nave situada en Icaria, a través de la red de alcantarillado municipal.

Proximidad a playas y a la ría de O Burgo

Desde el Concello de Oleiros, defienden que las características de esta planta son totalmente incompatibles con la actividad pesquera que hay en el puerto de Oza. "Ya en su día, el informe de la Consellería de Medio Ambiente recogía el impacto de esta planta en un entorno especialmente sensible" señalan.

A lo que añaden que "este muelle no es un polígono industrial y se encuentra junto a las playas de Oza y Santa Cristina y en las proximidades de la ría de O Burgo. Después de décadas de lucha por una ría saneada, generadora de riqueza a través de actividades de ocio, de la pesca y del marisqueo, la ciudadanía de la comarca no debe sufrir la presencia de una planta ilegal y contaminante".

El Concello recuerda que este tipo de instalaciones han generado graves problemas en España en los últimos años. Para deshacerse de los residuos sin reciclar, algunas empresas recurren a incendios o explosiones. En 2017 ardieron seis plantas de reciclaje en Navarra, Valencia, Lleida, Arganda del Rey y Málaga. Entre 2017 y 2018, instalaciones situadas en Ribeira, Arteixo, As Somozas y Padrón también sufrieron incendios y, en un caso, una explosión, con graves consecuencias medioambientales y para la seguridad ciudadana.