Dos identificados en A Coruña por intentar robar un anillo y unas gafas de sol en un comercio

Dos personas han sido identificadas en A Coruña por intentar robar un anillo y unas gafas de sol en un comercio el pasado sábado. Un guardia civil fuera de servicio observó cómo ambos individuos sustrajeron los objetos y dio aviso a las dependientas antes de identificarlos y evitar que abandonasen el local.

El Instituto Armado explica que el agente, destinado en Lugo, estaba dentro de la tienda cuando vio que dos personas, una de ellas en silla de ruedas, entraban en el local. La persona que iba en silla de ruedas se puso de pie en la zona de un mostrador, lo que llamó la atención del guardia civil, según indica Europa Press.

Así, el agente comenzó a estudiar esta actitud y se percató de que la persona que había accedido en silla de ruedas levantaba la tapa de cristal de un expositor donde se mostraban diversos efectos de joyería. El individuo sustrajo un anillo y se lo puso en un dedo mientras su acompañante intentaba taparla de la vista de las empleadas.

Empleando el mismo 'modus operandi', esta persona se dirigió a otro expositor con varios modelos de gafas de sol. Tras apropiarse de una de ellas, retiró discretamente el sistema de alarma y se las puso mientras simulaba mantener una conversación con su acompañante.

El agente dio entonces aviso a las dependientas e identificó a los presuntos infractores, además de evitar que abandonasen el local mientras no llegaba la Policía Local. Antes de la llegada de los policías, las trabajadoras verificaron la falta de los artículos hurtados y los supuestos autores los entregaron de manera voluntaria.