A Coruña acoge la semana de la arquitectura: este es el programa completo

El concelleiro de Urbanismo, Rehabilitación, Vivenda e Edificación, Francisco Díaz, destacó que "la arquitectura no solo se mide por los edificios singulares, sino también por los lugares de encuentro que construyen la vida colectiva".

El edil subrayó, además, que esta edición "permitirá reflexionar sobre plazas, parques y proyectos recientes de recuperación urbana que forman parte del día a día de la gente".

El director de la ETSAC, Miguel Abelleira Doldán, incidió en que la Semana supone una oportunidad para "difundir la cultura arquitectónica más allá de las aulas".

También recordó que "en noviembre la Escuela celebrará el 50 aniversario de su primera clase con una exposición apoyada por el Concello".

Por su parte, el coordinador del evento, Antonio Río Vázquez, explicó que el programa se ha diseñado "para que la ciudadanía pueda conocer y disfrutar de plazas y parques desde una mirada arquitectónica, tanto en los espacios más históricos como en las transformaciones recientes".

Las visitas a la plaza de María Pita y los talleres infantiles requieren inscripción previa. El resto de actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo. "Será una semana intensa, que combina reflexión académica con experiencias abiertas al público", concluyó Díaz.

Programación de actividades

Lunes 6 de octubre

11:00- Presentación del Festival Atmósferas en el Salón Real.

Martes 7 de octubre

18:00- Presentación de obras del Festival Atmósferas (Salón Real).

19:00- Conferencia de Eduard Callís: "Calle: atmósfera y comunidad" (Salón Real).

Miércoles 8 de octubre

13:00- Aula abierta: "De espacios industriales a parques urbanos", con Juan Caridad y Tom Núñez (Parque Europa).

17:30- Mesa redonda "Proyectar plazas y parques", con Felipe Peña, José González-Cebrián, Cristina García Fontán y CREUSeCARRASCO (COAG Coruña).

19:00- Presentación de la monografía En Blanco nº38: CREUSeCARRASCO (COAG Coruña).

Jueves 9 de octubre

11:00- Aula abierta: , con Patricia Muñiz y Suha Alnajjar (ETSAC).

13:00- Conferencia , de Xevi Bayona (ETSAC).

17:00- Ruta guiada por los jardines de Méndez Núñez, con Alberto Fuentes.

19:30- Inauguración de la exposición "Paisajes Públicos" en la Sala Municipal de María Pita. “Es una muestra que recoge proyectos de plazas y parques realizados en los últimos años, con especial atención a su uso ciudadano”, explicó Río Vázquez.

Viernes 10 de octubre

17:00- Taller infantil, con Nuria Prieto (Fundación Luis Seoane).

19:00- Charla de Xosé Lois Martínez: "Dos campos a las plazas" (Casa Casares Quiroga).

19:00- Ruta por el Festival Atmósferas, con Nuria Prieto (Praza dos Anxos).

Sábado 11 de octubre

12:30- Visita al Eirón, con Fermín Blanco.

13:00- Presentación del libro "O país invisible", de Arturo Lezcano (Praza de Bárbaras).

17:00- Visita al espacio exterior del Mercado de San Agustín, con LCG Arquitectura (inicio en la entrada de Gadis).

19:00- Ruta por el Festival Atmósferas (Praza dos Anxos).

22:00- Ruta por el Festival Atmósferas (Praza dos Anxos).

Domingo 12 de octubre