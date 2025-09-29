Excarcelan a una persona en Curtis (A Coruña) tras salirse de la vía con su vehículo

Este lunes por la tarde, una persona tuvo que ser excarcelada por el GES tras sufrir una salida de vía con su coche en el polígono de Curtis en A Coruña.

El 112 Galicia tuvo constancia de este accidente diez minutos después de las 19:30 horas, a través de los propios miembros del GES, que poco después llegaron al lugar.

Cuando se desplazaron hasta el lugar, comprobaron que la persona permanecía atrapada en el interior de su vehículo, accidentado en el kilómetro 663 de la N-634, cerca del polígono. Procedieron a su excarcelación, tras lo cual el implicado fue atendido por los servicios sanitarios.

En el operativo participaron, además del GES de Curtis, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera. Asimismo, los Bomberos de Betanzos se desplazaron hasta el lugar del accidente, pero finalmente no tuvieron que intervenir.