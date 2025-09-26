Recibe el alta médica la quinta víctima del atropello múltiple en A Coruña ocurrido en agosto

Una de las dos personas que permanecían ingresadas en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) tras sufrir un atropello a finales de agosto recibió el alta este viernes. El otro herido en el atropello múltiple permanece ingresado y evoluciona favorablemente.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de agosto en la plaza de Mina, cuando un hombre atropelló de manera intencionada a varias personas. Un total de seis heridos fueron trasladados al hospital, uno de los cuales permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) hasta principios de septiembre.

Actualmente, solo una de las víctimas del atropello recibe asistencia sanitaria en el hospital coruñés, quienes señalan que evoluciona de forma favorable. El supuesto autor de los hechos, por otro lado, fue ingresado en el hospital de Oza por orden judicial.

La Policía investiga lo ocurrido a finales del pasado mes. El Concello explicó ese mismo día a través de un comunicado que el hombre "estaba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar, según él mismo reconoció a los agentes".