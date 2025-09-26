El PPdeG insta a la alcaldesa de A Coruña a "demostrar su feminismo" desmarcándose de Pedro Sánchez

Este viernes, el PPdeG ha mantenido una reunión en A Coruña con representantes de su partido tras la que la secretaria xeral Paula Prado ha pedido que la alcaldesa Inés Rey "demuestre su feminismo" desmarcándose de Pedro Sánchez y pidiendo la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y explicaciones sobre la corrupción en el PSOE.

Prado ha señalado a la alcaldesa coruñesa por "ser una de las más fieles soldados sanchistas", alegando que es "inexplicable" que una regidora mujer siga apoyando "al Gobierno central después de los escándalos que conocemos de corrupción y contra las mujeres".

La popular también ha aprovechado para criticar la Ley del "solo sí es sí" argumentando que de ella se han beneficiado "más de 1.500 agresores sexuales". Asimismo, ha criticado al PSOE y a la alcaldesa por "pretender combatir la prostitución rodeándote de compañeros que la consumen" o "comprar en AliExpress unas pulseras de maltrato defectuosas".

En contraposición, Prado afirmó que el PPdeG trabaja con "un proyecto común y gracias a eso somos el partido con más apoyos en los concellos, en el Parlamento gallego, en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo", citando los resultados de las elecciones municipales del 2023.

En el caso de la ciudad de A Coruña, la secretaria xeral del PP ha criticado que "hay infinidad de cuestiones que son una prioridad para los vecinos y vecinas de A Coruña que no están resueltas".

Prado se refirió al candidato popular, Miguel Lorenzo, como la alternativa a esta situación: "A Coruña podría estar hablando de prosperidad de la mano de un alcalde como Miguel Lorenzo, pero en su lugar habla de las peleas entre PSOE y BNG, de presupuestos aprobados después de cuestiones de confianza y de la corrupción que emerge del gobierno municipal".

A continuación, alabó el trabajo del grupo municipal popular y afirmó que "seguiremos trabajando para que en algo más de año y medio esta ciudad tenga un gobierno del Partido Popular".

Por su parte, Lorenzo señaló a la alcaldesa y al BNG por su "silencio cómplice" ante las "promesas incumplidas" por parte del Gobierno central.

Frente a ello, afirmó que "la Xunta de Galicia es la única administración que invierte en nuestra ciudad", criticando los retrasos en obras públicas dependientes del gobierno local y por "no adoptar ninguna medida para solucionar el problema de la vivienda".

Entre otras cuestiones, ha explicado que gracias a preguntas de diputados nacionales como Álvaro Pérez y Tristana Moraleja y la senadora Rosa Gallego, el Gobierno central ha confirmado que "solo tiene a 23 personas contratadas en la AESIA, cuando tenía que haber 80".

También mencionó la pérdida de un juzgado de Instrucción por la creación de uno de Violencia de Género, "cuando Inés Rey afirmó que había conseguido que no se suprimiese".

"Seguiremos preguntando por el atraso en la licitación de las obras del Estado en los accesos a la ciudad, como son la gran promesa de Inés Rey, la Cuarta Ronda, el Vial 18 o la ampliación de A Pasaxe. No habrá nada de esto a pesar de los anuncios de la alcaldesa porque no hay Presupuestos Generales del Estado", concluyó.