Oleiros (A Coruña) pide a la Xunta el uso íntegro de la Casa do Mar de Mera como centro de salud

El pleno de Oleiros aprobó en el pleno de este jueves reclamar de nuevo a la Xunta de Galicia la utilización completa del edificio de la Casa do Mar en Mera para poder incrementar la actual prestación de servicios médicos, creando así un verdadero Centro de Salud, acorde con las necesidades presentes y futuras de las parroquias de Maianca, Serantes y Dexo, que cuentan actualmente más de 5.000 personas.

En un principio, el Grupo Popular pretendía reducir exclusivamente la ampliación de los servicios médicos a la planta baja, pero finalmente acabó aceptando la propuesta de Alternativa dos Veciños.

En enero de 2024 el pleno municipal ya había aprobado reclamar a la Xunta de Galicia la ampliación de los espacios destinados a centro médico en el edificio de la Casa do Mar, por estar infrautilizado. Ni PP ni PSOE votaron a favor en aquel momento de esa propuesta. Ahora, año y medio después, el PP cambió de postura, no así el PSOE, que continúa en contra de convertir la Casa del Mar en un centro de salud al completo.

Desde el Concello de Oleiros señalan que esperan que este cambio de postura del Partido Popular "sea real y no un anuncio propagandístico". Asimismo, indican que está en manos de la Xunta acometer lo antes posible la tan demandada ampliación de espacios y servicios médicos, permitiendo aliviar la fuerte demanda en otros centros de salud del municipio.

El Gobierno municipal de Oleiros, junto con las entidades vecinales del norte del municipio, lleva décadas reclamando la creación de un centro de salud digno en el edificio de la Casa do Mar de Mera.