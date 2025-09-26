Igor Pérez toma posesión como nuevo concejal de Oleiros (A Coruña) tras la marcha de Jaime Rumbo

Igor Pérez ya es nuevo concejal de Oleiros. El edil de Alternativa dos Veciños que sustituye a Jaime Rumbo, que dejó el cargo por problemas de salud, tomó posesión en el pleno celebrado ayer.

Pérez ocupaba el puesto número 15 en la lista de Alternativa dos Veciños en las pasadas elecciones, cuando el partido revalidó la mayoría absoluta. Ángel García Seoane continuaba de esta forma al frente de la Alcaldía, en la que lleva desde 2003.

Ahora, el Gobierno local afronta un cambio por motivos de salud de uno de sus miembros. Igor Pérez ha tomado posesión como concejal a sus 62 años de edad y destacando por su "enorme capacidad de trabajo y fuerte raíz" en ambientes artísticos, ya que participa en numerosas iniciativas creativas.

El ayuntamiento destaca en una nota que Pérez es muy conocido en los círculos musicales del municipio, además de tener una "destacada trayectoria" en el movimiento vecinal.