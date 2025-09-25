Un velero se queda varado en medio de la playa de Espiñeiro en Oleiros (A Coruña) Cedida

Un velero varado en la playa de Espiñeiro, en Oleiros (A Coruña), ha sorprendido este mediodía a los bañistas que pasaban por ahí.

La embarcación se había quedado encallada en medio del arenal, completamente de pie, por lo que el dueño aprovechó para limpiar las algas del casco.

Por el momento el servicio de Salvamento Marítimo no tiene constancia de ninguna incidencia, por lo que se entiende que el dueño, de origen extranjero, no dio aviso para solicitar ayuda.

