Tres jabalíes se dejan ver de noche por el Paseo Marítimo de A Coruña

Los jabalíes han vuelto a salir de expedición nocturna por A Coruña. En esta ocasión, se han paseado por el Paseo Marítimo y sus alrededores. En total, tres cerdos salvajes, dos crías y su madre, se marchaban en busca de algo verde que llevarse a la boca.

Una seguidora de Quincemil captó a los animales desde un inmueble y grabó la escena. En las imágenes puede verse a la familia de jabalíes cruzando por la carretera hacia el Paseo Marítimo, pasando delante de una persona paseando un perro y olisqueando en la zona verde al lado de una vivienda.

Aunque se desconoce el recorrido completo que realizaron los animales anoche, un jabalí fue atropellado por un conductor en la carretera de Feáns, el animal quedó herido pero, por suerte, no hubo que lamentar daños personales.

Todo podría apuntar a que se trata de los jabalíes que frecuentan habitualmente por las noches las zonas de Os Rosales, Riazor y O Portiño. En ocasiones, se han desplazado hasta zonas como los Jardines de Méndez Núñez.