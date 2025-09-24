La Xunta remite al Gobierno el pago de las ayudas a mariscadores de O Burgo, en Culleredo (A Coruña)

El paseo junto a la ría de O Burgo, en el municipio de Culleredo (A Coruña). López

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha remitido al Gobierno central el pago de ayudas a los mariscadores de la ría de O Burgo que las reclaman mientras no puedan faenar por las obras de dragado de la misma y hasta que las crías no lleguen al tamaño legal permitido para la actividad marisquera.

A preguntas de los periodistas, con motivo de un encuentro con el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, en una jornada en la que mantendrá también reuniones con representantes del sector, ha insistido en el "apoyo" de la Xunta "desde el primer momento" al colectivo.

"El origen de la parada de los mariscadores son precisamente esas obras, que fue un dragado promovido por el Ministerio, todas las consecuencias de esa obra las tiene que asumir el promotor", ha insistido.

A lo largo de este miércoles, la conselleira también mantendrá reuniones con el sector y visitará el Puerto Exterior de A Coruña en la Punta Lagosteira.