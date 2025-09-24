Inés Rey critica que la Xunta autorice la actividad de los VTC en A Coruña sin una norma específica

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en rueda de prensa tras la reunión de la Xunta de Goberno Local este miércoles. Quincemil

Este miércoles, la compañía Bolt confirmaba que comenzará a operar en A Coruña y su área con un servicio de VTC en combinación con taxis locales. Lo hace en un momento en el que todavía no existe una normativa específica que regule su actividad, algo que ha recordado la alcaldesa Inés Rey esta mañana en rueda de prensa.

La regidora ha subrayado que "una vez más, la Xunta de Galicia ha decidido autorizar una actividad, en este caso la de VTC, a diferentes empresas, dejando como siempre la patata caliente a los ayuntamientos".

Antes de que esta actividad que llevan a cabo empresas como Uber y Cabify, además de la ya mencionada Bolt, llegase a los municipios, no existía una regulación específica. Ante esta situación —y con una ordenanza de movilidad recientemente aprobada—, Rey ha confirmado que el gobierno local trabajará en "una específica para ver cómo se regula la prestación de estos servicios".

Sin una regularización en vigor, el Concello tramitará denuncias, aunque carece de un documento que permita multar a las empresas en caso de incumplimiento.

En junio de este mismo año, el Concello confirmaba que Uber estaba operando sin autorización municipal en la ciudad. Ya entonces, la alcaldesa criticaba que la Xunta dejaba en manos de los gobiernos municipales esta regularización, frente a un señalamiento por parte del Gobierno gallego, que instó a la alcaldesa a "ejercer sus competencias".