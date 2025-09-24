Feáns, en A Coruña, tendrá una nueva acera en el acceso al cementerio

Feáns tendrá accesos mejorados en el entorno del cementerio. La Xunta de Goberno Local celebrada este miércoles ha adjudicado las obras de construcción de una nueva acera que mejorará la seguridad viaria en la zona.

En una rueda de prensa posterior, la alcaldesa Inés Rey ha afirmado que esta actuación da respuesta a una demanda vecinal, que podía acceder al cementerio mediante transporte público o privado, pero tenía dificultades para ir andando desde el núcleo urbano.

El presupuesto de la obra será de 720.000 euros y el plazo de ejecución es de 4 meses.

Esta actuación forma parte del Plan de Barrios que el Concello está dando a conocer a través de 26 encuentros. El primero tuvo lugar ya en Os Mallos y esta tarde llegará a O Castrillón.

A Coruña suma nueve vehículos de recogida de basuras

Además, la Xunta de Goberno Local ha aprobado sacar a concurso un contrato para incorporar nueve nuevos vehículos de recogida de basuras por un presupuesto de 3,1 millones de euros. La previsión es que empiecen a dar servicio en el 2026.

Estos nuevos vehículos contarán con una recogida separada de la basura y estarán preparados para transportar bioresiduos. Contarán además con combustibles respetuosos con el medioambiente, priorizando aquellos híbridos y eléctricos.