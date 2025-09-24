Denuncian la desaparición de un hombre en A Coruña el pasado 24 de junio de 2024

La asociación SOS desaparecidos ha hecho pública este mediodía una nueva alerta por una desaparición en A Coruña.

Se trata de Carlos M. L. B, un hombre de 42 años del que no se tiene conocimiento desde el pasado 24 de junio del 2024.

La descripción facilitada es de 1,83 metros de estatura, pelo castaño, ojos marrones, barba, y tatuajes en la zona de los brazos altamente reconocibles.

Si alguien dispone de alguna pista o si lo ha podido ver en este periodo temporal, se han habilitado tanto el teléfono 868 286 726 y el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es para aportar esa información.