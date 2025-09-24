A Coruña comienza la instalación de las luces para esta Navidad 2025

A Coruña ha iniciado el montaje de las luces de la Navidad 2025. Quedan menos de tres meses para que comience la época navideña y varios empleados de Ximenez Group ya se encuentran en la ciudad iniciando los trabajos para que la decoración llegue a tiempo.

Los trabajadores están en la zona de la Marina colocando los soportes de los elementos decorativos. El árbol del Obelisco y la bola de la Marina son dos de los ornamentos más populares cada año, a los que acompañan otros como los arcos en varios puntos de la urbe.

El servicio del alumbrado navideño en A Coruña está en manos de Iluminaciones Ximénez hasta 2027, ampliable por dos años más, con un presupuesto de 800.000 euros anuales. Así lo aprobó la Xunta de Goberno Local en septiembre del año pasado.

Los detalles sobre la decoración navideña de este 2025 todavía no se conocen. La plaza de María Pita contó en 2024 con las coronas de los tres Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) a modo de grandes estructuras luminosas, pero este año estará instalado en ese lugar el mercado de Navidad.

La popular bola de la Marina y el gran árbol del Obelisco no faltaron a su cita con la Navidad de A Coruña en 2024, que contó como novedad con elementos con forma de dientes de león. El tren en los Jardines de Méndez Núñez y el tiovivo en la plaza de María Pita hicieron las delicias de los más pequeños.

El mercado navideño

A Coruña contará este 2025 con un mercado navideño en la plaza de María Pita. Cerca de medio centenar de casetas ofrecerán en la céntrica plaza productos de Navidad y otras opciones de ocio y hostelería entre el 28 de noviembre y el 2 de enero.

Las casetas tendrán una estructura de forjado y madera y contarán con decoraciones de piedra simulando un poblado navideño. Algunas de ellas, además, deberán ser de carácter solidario y estar centradas en proyectos de la ciudad.

Este espacio contará al menos con una actividad de animación infantil cada día entre el 28 de noviembre y el 2 de enero, mientras que los sábados habrá pasacalles con personajes de Navidad. El ambiente navideño se completa con música ambiental que reproducirá solamente canciones relativas a esta época del año.

El horario previsto de apertura es de 17:00 a 22:00 horas de lunes a jueves y de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 23:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo. Los domingos y los días festivos estará abierto de 11:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.