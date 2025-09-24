A Coruña aprueba el fin de la concesión del edificio de La Terraza a RTVE

Una de las fachadas de La Terraza de los jardines de Méndez Núñez. Quincemil

El emblemático edificio de La Terraza de A Coruña dejará de ser la sede de RTVE en la ciudad. Este miércoles, la Xunta de Goberno Local ha aprobado el fin de la cesión del edificio a la Corporación, siguiendo el proceso que hará de este la sede de la AESIA (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial) y por el cual RTVE deberá dejar las instalaciones antes del próximo lunes, 29 de septiembre.

Originalmente, la cesión a RTVE, firmada en septiembre de 1985, preveía una concesión de 50 años, por lo que el contrato en vigor tenía todavía 10 años por delante. Sin embargo, la designación de A Coruña para acoger la AESIA contemplaba el uso de este edificio como sede de la agencia —de acuerdo con un convenio firmado en junio del año pasado— por lo que la Radio Televisión Española no podrá seguir haciendo uso de estas instalaciones.

De manera provisional, la AESIA está operando en la Casa Veeduría, donde el pasado mes de febrero mantenía su primera reunión presencial.

Por su parte, RTVE se trasladará al edificio de Correos, en las inmediaciones de la Marina, con un contrato de 15 años de duración. Este cambio se producirá de todas formas en enero del 2028, ya que antes es necesario realizar obras para adecuar el edificio a la actividad de producción audiovisual de la corporación. Previsiblemente, las obras arrancarán en octubre del 2026 y durarán cerca de un año.

RTVE pide 4,2 millones de euros de indemnización

En las alegaciones presentadas a la resolución de la concesión, RTVE mantiene que todavía quedan 10 años de contrato y que durante los 40 años que lleva trabajando en La Terraza no se ha producido "incumplimiento alguno por parte de CRTVE", que ha desarrollado "una actividad esencial para la ciudadanía, garantizando el derecho a la información veraz, plural y de calidad".

La Radio Televisión señala además que no fue informada de la propuesta de La Terraza como sede de la AESIA durante la presentación de la candidatura de la ciudad. Fuentes municipales mantienen que, durante al menos dos años de reuniones, se informó en todo momento a la corporación.

Por todo ello, y en referencia a un acuerdo alcanzado con el Concello para el traslado a Correos, que recoge los costes económicos del cambio y el acondicionamiento de la nueva sede, RTVE solicita una indemnización.

Su importe asciende hasta los 4.236.787 euros, que cubrirían la contratación del inmueble provisional y del definitivo, así como las obras necesarias de adecuación y el coste del traslado.

En lo relativo a la compensación por finalizar antes de tiempo la concesión, el Concello estima esta cifra en 18.155 euros al año, con un importe total que asciende a 188.155 euros. En cuanto a la indemnización para cubrir los gastos de arrendamiento de Correos, el gobierno local cifra este gasto en 1.013.400 euros y los de traslado en 50.000 euros y desestima la alegación de RTVE.

Por otra parte, el Concello cifraba en 875.244 euros los gastos derivados del mantenimiento de La Terraza que corresponderían a RTVE; una cifra que la corporación baja a 300.949 euros. Teniendo esto en cuenta, el gobierno municipal descuenta también esta cifra del cálculo indemnizatorio.

Así, la diferencia entre lo que pide RTVE y el cálculo del Concello supera los 2,8 millones de euros.