El IES Rosalía Mera de A Coruña acoge a 15 menores refugiados de la guerra de Mali

La residencia del IES Rosalía Mera abrió sus puertas el pasado sábado a 15 menores refugiados de la guerra de Mali. Así lo ha confirmado la Diputación de A Coruña, que ha puesto en marcha un dispositivo de acogida en el centro ubicado entre la zona de Riazor y Labañou.

Se trata de niños y niñas de entre 9 y 15 años que llegan a Galicia en el marco del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tras un auto del Tribunal Supremo que reconoce su acceso y permanencia en este programa.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Secretaría de Estado de Migraciones y con la entidad social Ecos do Sur, federada de la Red Acoge, y responde a la grave crisis humanitaria que atraviesa Mali, donde miles de menores se ven desplazados por la violencia.

El espacio habilitado en la antigua residencia Rosalía Mera de A Coruña, recientemente rehabilitado, ha sido adaptado para ofrecer atención integral y temporal: alojamiento, manutención, apoyo psicológico, acompañamiento social y actividades deportivas y de ocio. La Diputación asumirá la gestión de los servicios básicos —suministros, limpieza, lavandería e internet— mientras que el equipo profesional de Ecos do Sur se encargará de la atención directa de los menores, con un servicio permanente las 24 horas, los siete días de la semana.

"El acogimiento de estos menores es un deber ético y moral. Galicia siempre fue tierra de acogida y no podemos mirar hacia otro lado ante el drama que viven miles de niños en países como Mali", destacó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, quien anunció una próxima visita al centro y agradeció la colaboración de la ONG Ecos do Sur, la Secretaría de Estado de Migraciones y el equipo directivo del IES Rosalía Mera.

En los años 90, la institución ya acogió a refugiados de la guerra de Yugoslavia y, más recientemente, a familias ucranianas afectadas por la invasión rusa.