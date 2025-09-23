Varios barrios de A Coruña se quedan sin internet coincidiendo con la huelga en DIGI

Sobre las 00:00 horas de la madrugada de este martes, varias casas de Riazor, Labañou, Palavea o Novo Mesoiro, entre otros, se quedaron sin conexión a internet. Sucedió horas antes de que tuviera lugar la primera de las tres jornadas de huelga convocadas por los trabajadores de DIGI en A Coruña.

A las 11:30 de la mañana, estaba previsto que decenas de empleados se concentraran frente a la tienda de DIGI en la calle Juan Flórez para rechazar el nuevo convenio colectivo, al considerar que supondrá un "severo recorte de los derechos salariales y laborales de los trabajadores".

Y así lo hicieron, bajo lemas como "DIGI tira los precios y también los salarios", "menos patrocinio y más convenio" o "convenios aquí y no en Madrid", los manifestantes denunciaron que el acuerdo fue firmado por CCOO y UGT en Madrid sin contar con la CIG, sindicato mayoritario en la delegación coruñesa.

Desde la empresa vincularon directamente la caída de la red con un corte de cableado en las inmediaciones de su delegación, justo donde arrancó la concentración. DIGI calificó los hechos como un "sabotaje" y aseguró que los incidentes obligaron a la intervención de la policía para desalojar a los manifestantes, que según la compañía también habrían causado daños en la tienda e incomodado a clientes.

#Coruña - Varios operarios 🦺 de DiGi trabajando 🛠️ en Novo Mesoiro para arreglar la avería que mantiene sin internet fijo a los vecinos de la zona.



Otros barrios como Riazor, Labañou, Palavea, etc... también sufren la incidencia desde la pasada noche. pic.twitter.com/iawqkAI5Tj — Eloy TP (@EloyTP) September 23, 2025

Sin embargo, la CIG no ha reconocido en ningún momento relación alguna con la avería y se ha limitado a insistir en las reivindicaciones laborales que motivaron la huelga. El sindicato recalca que su protesta fue pacífica y que lo que está en juego es la defensa de los derechos de la plantilla frente a un convenio "regresivo".

Lo que denuncia la CIG

El presidente del comité provincial, José Luis Álvarez, advirtió que el convenio supondrá una “importante precarización” respecto al convenio del siderometal de A Coruña, por el que hasta ahora se regulaba este personal. Según sus cálculos, un nuevo celador percibiría 5.800 euros menos al año, mientras que un técnico de instalación y mantenimiento perdería hasta 6.600 euros anuales.

Además, critican que el acuerdo contemple un día menos de vacaciones, que no reconozca el tiempo de desplazamiento como jornada efectiva y que reduzca complementos como dietas o pluses de asistencia. Álvarez anunció que la CIG impugnará el convenio en cuanto se publique y advirtió que podrían intensificar las medidas de presión si la empresa no se sienta a negociar.

El sindicato presentó también una denuncia ante la Inspección de Trabajo por lo que consideran una práctica de esquirolaje ilegal: el traslado de personal desde Madrid en furgonetas para cubrir el servicio en A Coruña durante la jornada de huelga, sin acuerdo previo sobre servicios mínimos.

La versión de la empresa

DIGI expresó su "preocupación" por lo ocurrido en la concentración y señaló que no entiende "qué razones pueden asistir a las personas comprometidas en estos incidentes para afectar el funcionamiento de un centro de trabajo".

Además, defendió que el nuevo convenio no recorta salarios, sino que incluso mejora las condiciones: "Nuestros empleados tras la suscripción del convenio no van a cobrar menos, incluso cobran más. Entendemos infundadas las informaciones que apuntan a lo contrario".

Próximas jornadas de huelga

Aun así, y mientras que varias casas de A Coruña permanecen sin conexión a internet a sus casas -aquellas que tienen contratado DIGI-, mañana los trabajadores tienen previsto continuar con la segunda de las tres jornadas de huelga que tienen programadas. Mañana a las 11:30 volverán a la tienda de Juan Flórez a seguir reclamando cambios en el nuevo convenio.