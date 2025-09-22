Procesan por asesinato a los tres acusados del crimen de Yoel Quispe en A Coruña

Altar improvisado para Yoel en A Coruña, en una foto de archivo. Quincemil

Casi dos años después del asesinato de Yoel Quispe, que se produjo en la Nochebuena del 2023 en el centro de A Coruña, los tres acusados de la muerte serán procesados por asesinato en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Según informa Efe, en base a un auto al que ha tenido acceso, al término de la fase de instrucción siguiendo el procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado, se ha confirmado el procesamiento de estas tres personas por un supuesto delito de asesinato. Será un juicio oral el que lo determine.

Además, tal y como informa Europa Press, el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral por este asesinato.

El pasado mes de mayo, la Fiscalía pedía 14 años de cárcel solamente para uno de los acusados, además de una medida de libertad vigilada durante otros cinco años al término de la condena en prisión. Sin embargo, la familia ya pedía desde hace un tiempo la imputación de otras dos personas.

Finalmente, la Justicia sí que procesará a los tres implicados.

En el escrito de acusación, y en línea con los argumentos del abogado de la familia, se acusa al procesado para el que la Fiscalía pedía 14 años de cárcel como el autor material del asesinato con agravante de alevosía, demandando una pena de 25 años de prisión y 10 de libertad vigilada.

También se piden 25 años de cárcel y 10 de libertad vigilada para otro hombre como "cooperador necesario" al haberle entregado al hombre acusado de asesinato el arma del crimen. El tercer acusado se incluye como cómplice y para él se piden 15 años de prisión y 10 de libertad vigilada, argumentando que fue él quien se deshizo de la navaja.

Por su parte, según Europa Press, las defensas reclaman el sobreseimiento.

De acuerdo con testigos que estaban aquella noche en la esquina entre la calle Juan Flórez y la Sinfónica de Galicia, cerca de siete u ocho personas se vieron involucradas en la pelea, agrediendo a Quispe de manera reiterada. Esta comenzó entre el joven asesinado y un miembro de otro grupo pero se amplió, según la acusación particular, con la intervención de los tres acusados.

Además de este proceso hay otro abierto por un supuesto delito de lesiones contra dos personas de uno de los grupos agresores.