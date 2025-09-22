Una flota de coches verdes en A Coruña despierta dudas sobre el desembarco de Bolt como VTC

Con Uber y Cabify en el punto de mira por la nueva ordenanza municipal para los VTC, una nueva marca ha comenzado a dejarse ver en las afueras de A Coruña. Se trata de Bolt, un servicio de transporte con conductor que funciona mediante aplicación móvil.

En las últimas horas, han llegado a este medio varias imágenes en las que se aprecia una flota de vehículos de color verde y matrícula azul en el polígono de Vío.

Aunque la compañía no ha hecho oficial su desembarco en la ciudad, asegura que cualquier novedad se anunciará a través de sus canales oficiales, tanto en redes sociales como en su página web.

Actualmente, Bolt opera en siete ciudades de la península ibérica: Barcelona, Málaga, Oviedo, Zaragoza, Madrid, Murcia y Sevilla. Además de coches VTC, ofrece otros servicios como patinetes, bicicletas o entregas de comida a domicilio. En el caso coruñés, todo apunta a que los vehículos avistados responderían a un nuevo servicio de transporte con conductor, similar al que ya ofrecen Cabify y Uber.

El sistema sería idéntico: viajes reservados con antelación mediante aplicación y pago previo. Sin embargo, mantiene ciertas discrepancias con los taxis, ya que radica en la normativa. Los VTC dependen de la ordenanza de la Xunta, mientras que los taxis lo hacen de las municipales. Esto implica que los VTC tienen prohibido realizar trayectos urbanos -de un punto a otro dentro de la misma ciudad- aunque sí pueden operar en viajes interurbanos, como por ejemplo del centro de A Coruña a Perillo, al tratarse de concellos distintos.

El ayuntamiento, no obstante, tiene potestad para sancionar a quienes incumplan la normativa, motivo por el cual el gobierno municipal prepara una ordenanza específica para regular los servicios VTC en la ciudad.

Por el momento, se desconoce si Bolt aterrizará en A Coruña como servicio VTC o bajo la fórmula de alquiler de vehículos. En caso de optar por la primera vía, deberá cumplir con la normativa vigente, igual que Uber y Cabify.