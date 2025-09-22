A Coruña inicia este lunes una nueva campaña de control de uso de bicicletas y patinetes

La Policía Local de A Coruña pone en marcha desde este lunes una nueva campaña específica de control sobre el uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. Se trata de la segunda campaña de control que se realiza en los últimos meses. La última, finalizada en mayo, concluyó con 21 sanciones registradas.

Durante esa última campaña, se tramitaron 13 sanciones por uso de auriculares durante la conducción, 5 por circular por zonas peatonales, 2 por uso del móvil y una por realizar modificaciones ilegales en el vehículo.

Estas conductas suponen un riesgo real para la seguridad vial y afectan directamente al bienestar de las personas usuarias de la vía pública. El objetivo de la campaña es prevenir situaciones de peligro y garantizar una convivencia segura entre todos los modos de desplazamiento, reforzando así el uso responsable de los espacios comunes de la ciudad.

Esta acción de control se enmarca dentro del Plan local de seguridad vial, en desarrollo desde principios de año, y supone un paso más en la consolidación de un modelo de movilidad urbana que combina seguridad, accesibilidad y sostenibilidad. La campaña coincide también con la aplicación de la nueva Ordenanza de movilidad, que establece las normas comunes de circulación para garantizar una correcta convivencia entre vehículos y personas en la ciudad.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, destacó la importancia de las campañas de control en un momento en el que el uso de la bicicleta está en plena expansión, con la instalación de nuevas bases de BiciCoruña y la renovación de la flota.

"La apuesta decidida por la movilidad sostenible está dando frutos visibles: más personas usuarias, menos emisiones y una ciudad más amable. Seguiremos trabajando para que A Coruña sea un referente en movilidad urbana y calidad de vida", subrayó Paz.

El cumplimiento de la normativa es esencial para garantizar la seguridad: los vehículos que circulan por las aceras ponen en peligro a peatones, y el uso de dispositivos como auriculares disminuye la capacidad de respuesta de las personas conductoras y aumenta el riesgo de accidente, al igual que el uso del móvil.